بيراميدز: ما يشاع عن رغبة فتحي في عدم إتمام تعاقده معنا غير صحيح.. ولا جديد بشأن رمضان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 22:42

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي - الأهلي - أسوان

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز رغبة أحمد فتحي في الرحيل عن النادي والاستمرار مع الأهلي.

وانتشرت تقارير عن رغبة فتحي الاستمرار مع الأهلي وفسخ تعاقده مع بيراميدز.

وكان فتحي قد وقع عقود انضمامه إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل بعد نهاية تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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وقال سعيد لإذاعة أون سبورت: "كل ما يشاع أو يقال بشأن طلب أحمد فتحي فسخ تعاقده مع بيراميدز غير صحيح".

وتابع "كل الأنباء المتداولة بخصوص ذلك ليس لها أساس من الصحة".

وشدد سعيد "أحمد فتحي سيكون ضمن صفوف بيراميدز في الموسم المقبل".

وبالحديث عن رمضان صبحي أوضح "لا يوجد جديد بشأن الأمر حتى الآن".

وأتم تصريحاته "لم يتطور الأمر حتى الآن بخصوص الاتفاق مع ناديه الإنجليزي".

بيراميدز أحمدفتحي رمضان صبحي
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