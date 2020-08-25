تقرير: برشلونة أبلغ ميسي برفض رحيله.. ومظاهرات تطالب بارتوميو بالاستقالة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 21:59

كتب : رامي جمال

ميسي - برشلونة

أرسل برشلونة فاكس إلى قائده ليونيل ميسي أخبره فيه برفض طلبه بفسخ تعاقده من طرف واحد والرحيل عن النادي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن النادي أبلغ اللاعب برغبته في إكمال مسيرته بين صفوفه والاعتزال فيه.

وأوضح التقرير أن النادي واللاعب الآن سيدخلان في مواجهة قانونية حال أراد ميسي الرحيل مجانا عن النادي.

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في الوقت ذاته قام بعض من جمهور برشلونة بالتوافد أمام ملعب كامب نو وطالب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة.

كما طلب الجمهور من ميسي عدم الرحيل عن النادي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ميسي قد يفكر في البقاء حال تقدم بارتوميو بالاستقالة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بعض من أعضاء النادي قدموا استقالتهم وطالبوا بارتوميو بالاستقالة خلال الاجتماع.

لكن شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية ذكرت أنه لم يكن هناك أي اجتماع للإدارة وأن النادي رد فقط على فاكس ميسي بفاكس آخر رفض فيه طلبه بالرحيل.

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ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

ميسي برشلونة
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