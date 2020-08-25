مرتضى منصور: الزمالك يواجه المقاولون في استاد القاهرة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إقامة مواجهة الفريق أمام المقاولون في استاد القاهرة.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون في التاسعة من مساء بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري.

وأعلن رئيس الزمالك عبر موقع النادي الرسمي أنه تم الاتفاق على إقامة المباراة على استاد القاهرة بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئة الاستاد وتكللت بالنجاح.

وكان الزمالك قد تغلب على الأهلي في أخر مبارياته بالدوري بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة 21.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بعد 21 جوة وبفارق 14 نقطة عن الأهلي المتصدر.

*من المقرر أن يتم خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم بناء على عقوبة اتحاد الكرة الموقعة على النادي*

وكانت هناك أزمة في الملعب المقرر أن يستضيف مواجهة الزمالك والمقاولون والتي كان مقررا لها في استاد الأهلي WE السلام.