رسميا – الزمالك يمدد تعاقد محمد عبد الغني

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 21:25

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد الغني

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك تمديد تعاقد مدافع الفريق محمد عبد الغني حتى عام 2024 رسميا.

يأتي ذلك في إطار سياسة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ومد عقود لاعبيه.

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاء مد تعاقد محمود علاء حتى عام 2024 كذلك.

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وانضم محمد عبد الغني للزمالك قادما من نادي مصر في يناير من عام 2018 بعقد يمتد لأربع سنوات.

وانضم عبد الغني للزمالك مطلع عام 2018 قادما من نادي مصر.

ولعب مع الزمالك حتى الآن 61 مباراة في مختلف المسابقات.

وفاز المدافع البالغ من العمر 27 عاما بقميص الأبيض بـ6 بطولات بواقع مرتين كأس مصر ومرة للسوبر المصري

والكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي. بالإضافة إلى بطولة السوبر المصري السعودي.

الزمالك محمد عبد الغني
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