رسميا - الزمالك يجدد تعاقد محمود علاء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 20:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود علاء

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد محمود علاء مدافع الفريق حتى عام 2024.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن التجديد لمحمود علاء يأتي فى إطار السياسة التى ينتهجها الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

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وانضم محمود علاء لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من وادي دجلة.

ولعب علاء البالغ من العمر 29 عاما بقميص الزمالك حتى الآن 109 مباراة في مختلف البطولات.

وسجل المدافع الهداف 32 هدفا بقميص الزمالك حتى الآن.

كما فاز مع الأبيض بـ6 بطولات بواقع مرتين كأس مصر ومرة للسوبر المصري والكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

بالإضافة إلى بطولة السوبر المصري السعودي.

الزمالك محمود علاء الدوري المصري
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