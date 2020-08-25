ريال مدريد بطل أوروبا للشباب.. راؤول يقود الملكي للقب القاري الأول و"لعنة جوتمان" لا تزال تقتل بنفيكا

تُوج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب بعد التفوق على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت في نيون السويسرية.

وأصبح راؤول جونزاليس أسطورة هجوم الملكي السابق ثاني مدرب يحقق لقب بطولة الشباب بعدما حصد اللقب كلاعب مع الفريق الأول، بعد ماريو سيلفا الذي فاز باللقب الأوروبي كمدرب الموسم الماضي وكلاعب موسم 2003-04.

فيما تستمر "لعنة بيلا جوتمان" المدير الفني الأسبق لـ بنفيكا على مستوى البطولات الأوروبية.

جوتمان حقق لقبي دوري أبطال أوروبا 1961 و1962 على حساب ريال مدريد وبرشلونة ومن ثم رحل عن صفوف النسور بعدما رفضوا زيادة راتبه فقال جملته الشهيرة: "من اليوم ستعرفون قيمة جوتمان، لن يفوز بنفيكا ببطولة أوروبية واحدة، ولو بعد مائة عام".

ومنذ ذلك الحين خسر بنفيكا 8 نهائيات أوروبية على مستوى الفريق الأول، الأمر ذاته يتواصل مع فريق الشباب والذي خسر النهائي الثالث أوروبيا لدوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما.

خسر النسور أمام برشلونة 3-0 في نهائي 2013-14 ثم أمام ريد بول سالزبورج النمساوي موسم 2016-17، واليوم يخسر النهائي الثالث أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2.

ريال مدريد حقق لقبه الأول في تاريخه بتلك المسابقة وفضت إسبانيا الشراكة مع إنجلترا على قمة الدول الفائزة باللقب، ليصبح نصيب إسبانيا 3 ألقاب منها 2 لبرشلونة، فيما حصدت إنجلترا لقبيها عن طريق تشيلسي.

تتويج ريال مدريد باللقب جاء بفضل هدفي بابلو في الدقيق 26 من الشوط الأول ثم هدف عكسي سجل هنريكي جوكو بالخطأ في مرماه.

في الشوط الثاني قلص جونكلو راموس النتيجة بهدف في الدقيقة 49، لكن بعد دقيقة واحدة سجل ميجيل جوتيريز هدف التقدم الثالث للملكي والذي حسم اللقب رغم هدف راموس الثاني لبنفيكا في الدقيقة 57.

وكاد تياجو دانتاس أن يسجل هدف التعادل لبنفيكا من علامة الجزاء لكنه أهدر الفرصة في الدقيقة 68.

راموس بفضل هدفيه في النهائي تصدر ترتيب الهدافين للمسابقة الأوروبية برصيد 8 أهداف متعادلا مع روبرتو بيتشولي مهاجم أتالانتا الإيطالي.