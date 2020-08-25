التشكيل - أنتوي يقود بيراميدز وباسم مرسي في هجوم الإنتاج

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 19:13

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - طلائع الجيش

دفع أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بالمهاجم جون أنتوي ليقود فريقه أمام الإنتاج الحربي.

ويلعب بيراميدز أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ22 من الدوري المصري بملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد أيمن – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد – محمود حمادة – إبراهيم عادل.

الهجوم: إبراهيم حسن – جون أنتوي – محمد فاروق.

على الجانب الآخر جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالآتي:

المرمى: عامر عامر.

الدفاع: علاء سلامة – أحمد صابر – محمود البدري – علي فتحي.

الوسط: موسى دياوارا – محمد عادل – محمود عادل – أحمد مجدي.

الهجوم: محمد فييرا – باسم مرسي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

ويأتي الإنتاج في المركز التاسع بـ24 نقطة.

بيراميدز الإنتاج الحربي الدوري المصري
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