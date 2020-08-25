رسميا – بيدرو ينضم لذئاب روما

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

بيدرو رودريجيز - روما

أعلن نادي روما الإيطالي ضمه للجناح الإسباني بيدرو رودريجيز قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر اليوم الثلاثاء.

بيدرو

النادي : تشيلسي

روما

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن بيدرو وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف عام 2023.

وقال بيدرو: "أنا سعيد لكوني هنا في روما، أنا متحمس للتحدي المقبل وأريد تحقيق أهدافنا في الموسم المقبل".

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وواصل صاحب الـ33 عاما حديثه "أود أن أشكر كل الجمهور على الترحيب بي، وأتمنى أن أجعلهم سعداء".

وتوج بيدرو بـ25 بطولة خلال مسيرته حتى الآن من بينهم لقبي كأس العالم 2010 ويورو 2012 مع منتخب بلاده إسبانيا.

وشارك بيدرو مع إسبانيا في 65 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا.

وأصبح اللاعب الإسباني أول صفقات روما للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر المقبل.

بيدرو روما
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