التشكيل - النني أساسي مع أرسنال ضد ميلتون كينز

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

ظهر محمد النني لاعب وسط منتخب مصر أساسيا في تشكيل أرسنال لأول مرة بعد نهاية إعارته مع طرابزون سبور التركي في مواجهة ميلتون كينز الودية.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

ويلعب أرسنال ضد ميلتون كينز وديا استعدادا لمباراة كأس الدرع الخيرية ضد ليفربول يوم السبت المقبل.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

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المرمى: لينو.

الدفاع: سيدريك سواريز – ساليبا – روب هولدينج – كيران تيرني.

الوسط: محمد النني – جرانيت تشاكا – مايتلاند نيلز.

الهجوم: ساكا – نيكيتاه – بيير إيميريك أوباميانج.

وقضى محمد النني الموسم الماضي معارا من أرسنال إلى طرابزون التركي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى له تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال.

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي
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