التشكيل - النني أساسي مع أرسنال ضد ميلتون كينز
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 18:29
كتب : FilGoal
ظهر محمد النني لاعب وسط منتخب مصر أساسيا في تشكيل أرسنال لأول مرة بعد نهاية إعارته مع طرابزون سبور التركي في مواجهة ميلتون كينز الودية.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويلعب أرسنال ضد ميلتون كينز وديا استعدادا لمباراة كأس الدرع الخيرية ضد ليفربول يوم السبت المقبل.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: لينو.
الدفاع: سيدريك سواريز – ساليبا – روب هولدينج – كيران تيرني.
الوسط: محمد النني – جرانيت تشاكا – مايتلاند نيلز.
الهجوم: ساكا – نيكيتاه – بيير إيميريك أوباميانج.
وقضى محمد النني الموسم الماضي معارا من أرسنال إلى طرابزون التركي.
وتعد هذه المباراة هي الأولى له تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال.
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