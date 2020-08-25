مران الزمالك – عودة محمد حسن للتدريبات الجماعية.. إصابة الونش ومسحة طبية

عاد محمد حسن لاعب الزمالك للمشاركة في مران فريقه الجماعي المقام اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء المقاولون العرب.

ويواجه الزمالك منافسه المقاولون الخميس المقبل في الجولة 22 من الدوري المصري.

وتعرض محمود حمدي "الونش" للإصابة خلال المران بعدما تعرض لكدمة في يده اليمنى مما استلزم وضع رباط ضاغط عليها.

ولم تؤثر الإصابة على الونش إذ أنه شارك في المران بشكل طبيعي.

ونفذ ثنائي الزمالك المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم برنامج تدريبي خاص بالركض حول الملعب والتأهيل لرفع معدل اللياقة البدنية.

بعد ذلك عقد مدرب الفريق باتريس كارتيرون جلسة معهما للاطمئنان عليهما ومنحهما تعليمات جديدة من أجل المباريات المقبلة.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة المقاولون.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ39 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الذي يأتي ثانيا بسبب فارق الأهداف.

ويلاحقهما المقاولون في المركز الرابع بـ37 نقطة حصدها حتى الآن.