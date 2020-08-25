عمرو زكي: طريقة مصطفى محمد تشبهني.. ومروان محسن لا يركز في الملعب

يرى عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مصطفى محمد مهاجم الأبيض يشبه طريقة لعبه كثيرا.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وقال عمرو زكي عبر قناة النهار: "مصطفى محمد يشبهني كثيرا في طريقة لعبه".

وأضاف "مصطفى تجاوز مرحلة النجم الصاعد وهو الآن المهاجم رقم 1 في مصر".

وأكمل "أريد منه بذل المزيد من الجهد والتدرب أكثر على إنهاء الهجمات أمام المرمى".

وانتقل للحديث عن مروان محسن مهاجم الأهلي قائلا: "مروان لاعب جيد جدا ولكنه يصادف سوء توفيق في الملعب، كان جيدا في القمة وظهر في أكثر من لقطة".

وتابع "إصابات مروان محسن المتكررة أفقدته كثيرا من مستواه الفني".

وعن لقطة مروان الشهيرة في القمة قال: "هذه اللقطة تدل على عدم إحساسه بمكانه في الملعب وبها أيضا لا مبالة، ومن الواضح تأثر مروان بالانتقادات الكثيرة الموجهة له".

ووجه له نصيحة "يجب على مروان محسن ألا يستمع لوسائل التواصل الاجتماعي ويركز فقط في الملعب والتدريبات لأنه يبعد بتركيزه عن كرة القدم وعندما يقدم مستوى جيد سيجد الدعم والمساندة من جماهير الأهلي".