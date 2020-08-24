رئيس إنتر السابق: أعتقد أن النادي سيحاول ضم ميسي إن لم يكن اتخذ خطوة بالفعل

يؤمن ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق أن النادي سيحاول ضم أيقونة برشلونة وقائد الفريق ليونيل ميسي استغلالا للمشاكل بينه وبين إدارة النادي الكتالوني.

وقال موراتي لصحيفة "دياريو أس" الإسبانية: "أعتقد أنهم بالفعل حاولوا التحرك لضم ميسي".

وواصل "لقد رأيت إعلان الشركة المالكية للنادي بوضع ظل صورة لميسي على كاتدرائية ميلانو، هذا يجعلني أعتقد أن التحرك من إنتر سيبدأ قريبا إن لم يكن تحرك بالفعل".

واستدرك "لكن العملية لن تكون بسيطة بسبب الموقف الاقتصادي لها".

وأتم موراتي "وعلى كل فإن الصفقة ستعتمد على رغبة ميسي وهو الذي سيتخذ القرار".

ويملك ميسي عقدا مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن اللاعب الأرجنتيني لا يريد إكمال مسيرته في برشلونة بسبب خلافاته مع الإدارة وعدم دعم النادي بصفقات جيدة تساعده على جلب البطولات.