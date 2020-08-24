رئيس إنتر السابق: أعتقد أن النادي سيحاول ضم ميسي إن لم يكن اتخذ خطوة بالفعل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 22:31

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

يؤمن ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق أن النادي سيحاول ضم أيقونة برشلونة وقائد الفريق ليونيل ميسي استغلالا للمشاكل بينه وبين إدارة النادي الكتالوني.

وقال موراتي لصحيفة "دياريو أس" الإسبانية: "أعتقد أنهم بالفعل حاولوا التحرك لضم ميسي".

وواصل "لقد رأيت إعلان الشركة المالكية للنادي بوضع ظل صورة لميسي على كاتدرائية ميلانو، هذا يجعلني أعتقد أن التحرك من إنتر سيبدأ قريبا إن لم يكن تحرك بالفعل".

أخبار متعلقة
كيف حول فليك بايرن من فريق مُهلهل إلى بطل ثلاثية في 9 أشهر صفقة جديدة تقترب من كتيبة لامبارد.. تياجو سيلفا يوافق على عرض تشيلسي لاجازيتا ديللو سبورت: ميلان يطمح في التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

واستدرك "لكن العملية لن تكون بسيطة بسبب الموقف الاقتصادي لها".

وأتم موراتي "وعلى كل فإن الصفقة ستعتمد على رغبة ميسي وهو الذي سيتخذ القرار".

ويملك ميسي عقدا مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن اللاعب الأرجنتيني لا يريد إكمال مسيرته في برشلونة بسبب خلافاته مع الإدارة وعدم دعم النادي بصفقات جيدة تساعده على جلب البطولات.

ميسي إنتر ميلان برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: من أجل عيون نيمار.. باريس سان جيرمان مهتم بـ سواريز 34 دقيقة | أوروبا
فان دير سار يعلنها: اتفقنا مع فان دي بيك وأونانا على الرحيل عن أياكس 36 دقيقة | أوروبا
تقرير: ظهير أنجيه الفرنسي يدخل ضمن اهتمامات برشلونة 37 دقيقة | أوروبا
رئيس إنتر السابق: أعتقد أن النادي سيحاول ضم ميسي إن لم يكن اتخذ خطوة بالفعل 57 دقيقة | أوروبا
المنصورة لـ في الجول: حل أزمة استاد المنصورة والفريق يعود للتدرب عليه ساعة | مصر
القيعي: حكم القمة نفذ الأجندة المطلوبة منه.. أخطاؤه وقحة 2 ساعة | الدوري المصري
غزل المحلة لـ في الجول: الزمالك سدد مليون ونصف من قيمة انتقال إمام عاشور 2 ساعة | الدوري المصري
كيف حول فليك بايرن من فريق مُهلهل إلى بطل ثلاثية في 9 أشهر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك