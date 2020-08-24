مران الزمالك - جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وبرنامج خاص لتأهيل عبد الله جمعة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 18:01

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة - الزمالك - وادي دجلة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة فنية مع لاعبي الفريق في حضور جهازه المعاون أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للحديث عن المباراة المقبلة ضد المقاولون.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

ووجه كارتيرون التهنئة للاعبين بعد الفوز والأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة وطالبهم بغلق الصفحة للتركيز في مباراة المقاولون المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.

على جانب آخر وضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لعبد الله جمعة الظهير الأيسر في الفريق من أجل تجهيزه لمباراة المقاولون.

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ومن المنتظر أن يقود عبد الله جمعة جبهة الزمالك اليسرى في الفترة المقبلة بعد إصابة محمد عبد الشافي.

وخاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات خفيفة ثم فقرة تدريبات في الجيمانيزيوم.

بينما أدى باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وبدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية بخوض برنامج تدريبي خاص تحت إشراف كارتيرون.

‎وأدى حازم إمام تدريبات تأهيلية بعدما شعر ببعض الآلام في العضلة الأمامية عقب مباراة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويجري الزمالك المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراة المقاولون.

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