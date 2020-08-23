انتهت - بايرن ميونيخ (1) - (0) سان جيرمان..تاريخية للبافاري

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 20:28

كتب : FilGoal

كومان - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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انتهت

5 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق59 جوووووووووووووووووووووول كومان والهدف الأول لـ بايرن بعد عرضية ولا أروع من كيميتش

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق45 مبابي يهدر هدفا لا يصدق أمام مرمى نوير بعد تمريرة حريرية من هيريرا

** ق31 نافاس يتألق أمام ليفا

** ق25 خروج بواتينج ومشاركة سولي

** دي ماريا كاد يهز شباك بايرن ولكن تسديدته أعلى المرمى

** أووو القائم يتعاطف مع نافاس ويحرم ليفاندوفيسكي من هدف أول

** فرصة محققة أولى لـ باريس ولكن نوير يتعملق أمام نيمار

** خطورة باريس تظهر من جانب مبابي

** 10 دقائق أولى وتبادل في السيطرة بين بايرن وباريس

** باريس سان جيرمان (0) - (0) بايرن ميونيخ

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

ليلة الأبطال باريس سان جيرمان بايرن
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