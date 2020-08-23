انتهت في الدوري - وادي دجلة (0) الاتحاد (0).. نهاية اللقاء بتعادل سلبي

يستضيف وادي دجلة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 19 مباراة فقط، أما وادي دجلة فيمتلك 19 نقطة من 20 مباراة في المركز السادس عشر.

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نهاية المباراة

ق81 رأسية رائعة من أحمد شريف لاعب وادي دجلة لكن القائم الأيسر ينقذ مرمى عماد السيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة