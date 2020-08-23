تشكيل نهائي الأبطال - عودة نافاس لـ سان جيرمان.. وتوخيل يدفع بالثلاثي الناري أمام بايرن

أعلن توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونيخ.

باريس سان جيرمان الفرنسي يلتقي بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وشهد التشكيل الأساسي عودة كيلور نافاس لحراسة مرمى الفريق بدلا من سيرخيو ريكو بعد تعافيه من الإصابة، كالتغيير الوحيد عن مباراة نصف النهائي أمام لايبزج الألماني.

فيما يبدأ الإيطالي ماركو فيراتي المباراة من على مقاعد البدلاء، حاله حال الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ثيلو كيرير – تياجو سيلفا – بريسنيل كيمبيمبي – خوان بيرنات

الوسط: ماركينيوس – أندر هيريرا – لياندرو باريديس

الهجوم: آنخل دي ماريا – نيمار جونيور – كيليان مبابي

دكة البدلاء: سيرخيو ريكو - مارسين بولكا - ماركو فيراتي - إيريك ماكسيم تشوبو موتينج - ماورو إيكاردي - بابلو سارابيا - لايفين كورزاوا - عبده ديالو - يوليان دراكسلر - ميتشل باكير - إدريسا جانا جوي - كولين داجبا

طالع تشكيل بايرن ميونيخ من هــنــا