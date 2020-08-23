انتهت في الدوري - حرس الحدود (2) الإسماعيلي (2).. نهاية مباراة ركلات الجزاء

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 17:04

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الدوري المصري

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بـ 22 نقطة من 19 مباراة، أما الإسماعيلي ففي المركز العاشر برصيد 23 نقطة بنفس عدد المباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 8 دقائق وقت بدل من الضائع

ق77 جريندو يسجل التعادل من ركلة جزاء في منتصف مرمى الإسماعيلي

ق75 اللجوء لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لحرس الحدود

ق69 اللجوء لتقنية الفيديو للتأكد من ركلة الجزاء ويتم إلغاء احتسابها

ق68 ركلة جزاء ثالثة لحرس الحدود

ق64 عمر الوحش يتقدم للإسماعيلي من ركلة جزاء

ق61 اللجوء لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد تدخل قوي مع محمد حمدي زكي من حسن مجدي مدافع الحدود

ق56 مصطفى جمال يهدر ركلة الجزاء هذه المرة

ق55 جريندو يحصل على ركلة جزاء جديدة لحرس الحدود

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 عماد حمدي يعادل النتيجة بهدف قاتل في الوقت بدل من الضائع بتسديدة تتخطى حارس المرمى ومدافع حرس الحدود

ق29 مصطفى جمال يسجل الأول لحرس الحدود من ركلة جزاء على يمين محمد مجدي حارس الإسماعيلي

ق27 جريندو يستغل خطأ دفاع الإسماعيلي ويحصل على ركلة جزاء

ق19 أحمد مدبولي يهدر الهدف الأول للإسماعيلي وتتحول لركلة ركنية

انطلاق المباراة

في الدوري حرس الحدود الإسماعيلي
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