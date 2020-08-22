مؤتمر كيميتش: لا نريد تكرار ما حدث مع الجيل السابق.. ومدربنا يعاملنا بإنسانية

صرّح يوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ، أن فريقه يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان بشكل طبيعي مثل أي مباراة أخرى.

بايرن ميونيخ يواجه باريس سان جيرمان على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، بنهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأحد.

وصرّح كيميتش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نستعد للمباراة بشكل عادي، مثلما نفعل مع كل مباراة في دوري أبطال أوروبا، ليس هناك تغييرا كبيرا، حظينا بيوم أقل منهم للراحة، لكن هناك أجواء جيدة تسيطر علينا، الجميع سعداء، وبالنسبة لي هذا أول نهائي دوري أبطال أخوضه، وبالتالي فبهجتي كبيرة".

وأضاف جوكر بايرن ميونيخ: "ليس هناك لقب أكثر أهمية من دوري أبطال أوروبا، في طفولتنا كنا نشعر بالسعادة دائما لمشاهدة مثل هذه المباريات".

قبل عقد تقريبا من الزمان، خسر بايرن نهائي 2010، ثم نهائي 2012، قبل أن يفوز بنسخة 2013 على حساب دورتموند، تجربة لا ينوي كيميتش تكرارها مع الجيل الحالي.

وعن ذلك قال كيميتش: "إنها فرصة كبيرة نريد استغلالها، الجيل الذي سبقنا احتاج إلى أكثر من محاولة حتى يظفر باللقب، أما نحن فنريد أن نفوز بها من المحاولة الأولى، إنها منافسة فريدة من نوعها، نشيد البطولة سحري".

ونفى كيميتش أن يكون الفريق قد اهتم بآخر مواجهتين بين الفريقين في نسخة 2017\2018: "حتى أكون صريحا، فنحن لم نلتفت إلى هاتين المباراتين قط، لقد تغيّرت قائمة اللاعبين كثيرا، ولدينا مدرب مختلف، لا أعتقد أن هناك مقارنة بين المواجهتين".

وانهال كيميتش بالإشادة على مدربه هانز فليك: "لقد اندمج سريعا في الفريق هو وجهازه المعاون، يولي تقديرا كبيرا لكل لاعب، وعلاقته جيدة مع الجميع".

وأضاف: "المدرب لديه خطة، وقد تأقلمنا عليها، الفريق في أفضل حالاته".

وأتم: "هو لا يعاملنا بصفتنا لاعبين لديه فحسب، بل بشكل إنساني، نستطيع الشعور بذلك".

ويسعى بايرن ميونيخ لحصد اللقب السادس في تاريخه، والأول له منذ 2013.