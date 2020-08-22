انتهت قمة الدوري - الزمالك (3)-(1) الأهلي.. الأبيض يفوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي في الجولة الـ21 من الدوري.

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وتقام المباراة في استاد القاهرة.

الأهلي يدخل اللقاء متصدرا لترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويدير المباراة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك ويعاونه مواطنه جوران ياتاكي وإيفيكا مودريتش، على أن يتولى فران بوفيتش مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى جوران جابريلو مهمة حكم الفيديو على أن يساعده توميسلاف بيتروفيتش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ نهاية المباراة بفوز الأبيض 3-1 ق 93: جووول أسامة فيصل يسجل الثالث للأبيض ق 89: إنذار لأسامة فيصل ق 86: إصابة محمد عبد الشافي وخروجه ق 84: إنذار لأيمن أشرف ق 82: نزول أسامة فيصل ومحمد عبد الغني بدلا من مصطفى محمد وحازم إمام ق 78: نزول مروان محسن وأحمد فتحي بدلا من أفشة وحمدي فتحي ق 72: إنذار لمصطفى محمد بسبب خلع القميص بعد الهدف ق 71: جووول مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني للزمالك ق 69: كاسونجو يهدر فرصة خطيرة ق 67: بنشرقي يسدد ركلة حرة ببراعة والشناوي يتألق ويبعد الكرة ق 66: إنذار للسولية بعد عرقلة بنشرقي ق 63: تغيير ثاني للزمالك بنزول كاسونجو بدلا من أوباما ق 59: وليد سليمان يطالب بركلة جزاء والحكم يعود إلى الـVAR ق 55: القائم يحرم أفشة من التعادل ق 53: نزول أوناجم بدلا من زيزو ق 49: إنذار لحمدي فتحي بعد تدخل قوي مع أبو جبل ق 47: رأسية خطيرة من ياسر إبراهيم نزول وليد سليمان وجيرالدو بدلا من أجايي وأليو ديانج انطلاق الشوط الثاني نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد ق 45: إنذار لمحمد هاني ق 21: تسديدة قوية من السولية وأبو جبل يبعدها ق 13: جوووول بنشرقي يسجل الاول للزمالك ق 12: أوووووه رأسية قوية من بادجي وأبو جبل يتصدى لها وينقذ المرمى ق 8: سقوط حمدي فتحي مصابا ق 5: رأسية قوية من بادجي تصطدم في القائم ق 2: تسديدة من أليو ديانج تمر جوار مرمى أبو جبل انطلاق المباراة ــــــــــــ

استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة

غرفة الـVAR في استاد القاهرة استعدادا للمباراة

7:15: تحرك حافلتي الزمالك والأهلي نحو استاد القاهرة

7:30 وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة

ق 7:35 وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة