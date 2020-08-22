رسميا – مغامرة في المستعمرة الهولندية.. هيدينك مدربا لـ كوراساو

السبت، 22 أغسطس 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

جوس هيدينك‎

تولى جوس هيدينك المدرب الهولندي المخضرم، مهمة تدريب منتخب كوراساو بعقدٍ يمتد لمدة عامين.

جزيرة كوراساو تقع في جنوب البحر الكاريبي، وهي مستعمرة هولندية.

وسيشغل هيدينك منصب المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى المدير الرياضي للاتحاد المحلي.

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وصرّح هيدينك لشبكة فوكس سبورتس: "كان من الصعب أن أرفض العرض".

ويحتل منتخب كوراساو المركز 80 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينافس ضمن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف".

ويمتلك هيدينك (73 عاما) تاريخا طويلا في التدريب، وكانت آخر مهامه مع منتخب الصين الأولمبي في العام الماضي.

وأشرف هيدينك سابقا على تدريب بي إس في أيندهوفن وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الوحيدة في تاريخه عام 1988، كما قاد منتخب بلاده هولندا إلى المربع الذهبي لكأس العالم 1998، ثم كرر نفس الإنجاز مع منتخب كوريا الجنوبية في النسخة التالية.

كما قاد هيدينك منتخب روسيا إلى المربع الذهبي ليورو 2008، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي، وبكأس إنتركونتننتال مع ريال مدريد.

جوس هيدينك كوراساو
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