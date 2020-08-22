كلينسمان ينصح بيل: تُهدر وقتك

السبت، 22 أغسطس 2020 - 16:37

كتب : FilGoal

جاريث بيل

قال الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد يُهدر وقته.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتحدث كلينسمان لإذاعة talkSPORT 2 قائلا: "الوقت يمر سريعا كلاعب وليس عليك إهداره".

وأردف "البقاء على دكة البدلاء هي أسوأ عقاب لأي لاعب، الأهم للاعب أن يبقى في أرض الملعب، وعندما لا تسير الأمور على ما يرام سيتوصل لاستنتاج ويبدأ التفكير ربما في الرحيل".

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وتابع "عندما تصبح لاعبا محترفا، تريد كسب بعض المال من أجل الشعور بالأمان، لكن عندما تصل لهذا الهدف هناك آخر تسعى له أهم".

وأكمل "وهو اللعب وتسجيل الأهداف وصناعة أرقام قياسية، تريد أن تترك اللعبة بعمر الـ 30 وتقول أنظروا لمسيرتي، لقد سجلت عددا من الأهداف في الفرق في مختلف المسابقات".

وأضاف "المال أصبح لا يهم، المال ليس لديه تأثير على قرار جاريث بيل، لكن هناك اعتبارات شخصية، هناك عائلة وأسلوب حياة عليك التفكير فيه".

وأتم "العودة للدوري الإنجليزي؟ سيكون لديه الفرصة للعودة مرة أخرى، وكمشجع لتوتنام أود رؤيته يرتدي قميص الفريق من جديد".

ويمتد عقد بيل مع ريال مدريد لمدة موسمين، ويحصل على راتب يتخطى الـ 15 مليون يورو في السنة، وهو ما يُسبب عائق حقيقي أمام أي فريق يرغب في ضم النجم الويلزي.

صاحب الـ 31 عاما اكتفى بلعب 20 مباراة فقط في كل المسابقات الموسم الماضي بقميص ريال مدريد، وسجل 3 مرات وصنع مرتين.

قبل انضمامه لـ ريال مدريد عام 2013، تلألأ بيل بقميص توتنام خلال أكثر من 5 سنوات.

وظهر بيل في 203 مباراة مع السبيرز ونجح في تسجيل 56 هدفا وصناعة 58.

الويلزي الذي حصد جائزة أفضل لاعب ويلزي 6 مرات، رفع 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب كأس عالم للأندية، مع لقبي دوري إسباني والكأس مرة والسوبر الإسباني مرة والسوبر الأوروبي 3 مرات.

مع توتنام، لم يعرف بيل طعم التتويج بالألقاب سوى مرة واحدة، عندما رفع لقب كأس الرابطة الإنجليزية عام 2008.

جاريث بيل ريال مدريد يورجن كلينسمان
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