انتهت في الدوري – طلائع الجيش (1) طنطا (0).. الجونة (0) نادي مصر (1)

السبت، 22 أغسطس 2020 - 15:34

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

طلائع الجيش يواجه طنطا، فيما يلعب الجونة مع نادي مصر.

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طلائع الجيش VS طنطا (0/1)

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نهاية المباراة

ق.80 محمد أشرف يتألق بشكل غير عادي ويتصدى لتسديدة كابوريا من مسافة قريبة

ق.78 دخول عمرو جمال بدلا من ناصر منسي

ق.67 تسديدة قوية من عمار حمدي لكن محمد أشرف يتصدى ببراعة

ق.55 جووول أحمد سامي يسجل الهدف الأول للجيش من ركلة جزاء

ق.53 ركلة جزاء لصالح كريم طارق لاعب الجيش بعد عرقلة حارس المرمى محمد أشرف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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الجونة VS نادي مصر (1/0)

نهاية الشوط الثاني

ق.83 جووول نادي مصر يسجل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تبديل اضطراري بدخول محمد نجيب بدلا من لؤي وائل للإصابة.

ق. 40 رأسية من محمد نصر وتصدي رائع من إسلام طارق حارس الجونة.

ق. 28 جوناثان نجويم ظهير الجونة ينطلق ويخترق منطقة جزاء نادي مصر. الدفاع يسقط أمامه وكذلك الحارس عصام ثروت ليفتح المرمى أمامه تماما، لكنه سدد في القائم الأيسر.

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بداية المباراة

في الدوري طلائع الجيش طنطا نادي مصر الجونة
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