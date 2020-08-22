"تعزيز على مستوى عال".. إيسلا ينضم لـ فلامنجو البرازيلي

أتم نادي فلامنجو ضم ماويسيو إيسلا التشيلي بعدما رحل عن صفوف فنربهاتشه التركي.

ماوريشيو إيسلا النادي : فلامنجو فلامنجو

الدولي التشيلي انضم لبطل الدولي البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى ديسمبر 2022.

وقال بيان النادي البرازيلي "بعد 12 موسما في أوروبا، ماوريسيو إيسلا يعود لأمريكا الجنوبية لينضم لأبطال القارة، تعزيز على مستوى عالى".

Pelas lentes de @AlexandreVidal1, a chegada do nosso novo lateral ao Rio neste sábado! 🔴⚫️🤝 #CRF pic.twitter.com/K195KRC6cP — Flamengo (@Flamengo) August 22, 2020

إيسلا الذي يشغل مركز الظهير الأيمن لعب لأودينيزي ثم يوفنتوس وكالياري.

ويأتي انضمام إيسلا للأحمر والأسود لتعويض رحيل رافينيا إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني الأسبوع الماضي.

ولعب إيسلا 115 مباراة بقميص منتخب اللاروخا وكان عضوا أساسيا في فوز تشيلي بلقبي كوبا أمريكا 2015 و2016 على حساب الأرجنتين.

ولا يعيش فلامنجو أياما سعيدة في الدوري البرازيلي إذ حصد الفريق 4 نقاط فقط في أول 4 جولات تحت قيادة مدربه الجديد دومينيك تورنت.