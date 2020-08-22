ذا أثليتك: برشلونة يريد أنخيلينو من مانشستر سيتي

يريد برشلونة التعاقد مع خوسيه أنخيل "أنخيلينو" ظهير أيسر فريق مانشستر سيتي لشغل هذا المركز بجانب خوردي ألبا.

وحسب سامي لي، الصحفي في شبكة (ذا أثلتيك)، فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع أنخيلينو خلال فترة الانتقالات الجارية لتدعيم دفاعه.

مانشستر سيتي من ناحيته لا يمانع مبدأ البيع، لكنهم يطلبون الحصول على مبلغ 30 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

أنخيلينو (23 عاما) قضى النصف الثاني من الموسم الحالي معارا لنادي ريد بول لايزبزيج الألماني.

الظهير الإسباني شارك في 31 مباراة هذا الموسم رٌفقة مانشستر سيتي ولايبزيج. سجل هدفا واحدا وصنع 7 آخرين.

ويملك مانشستر سيتي، خوردي ألبا كظهير أيسر، بجانب جونيور فييربو القادم من ريال بيتيس هذا الموسم.

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