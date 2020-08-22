قائمة الإسماعيلي – عودة شيلونجو وصادق أمام حرس الحدود

السبت، 22 أغسطس 2020 - 12:18

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

أعلن ديدييه جوميز المدير الفني الفرنسي لنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود.

قائمة الإسماعيلي شهدت عودة بينسون شيلونجو المهاجم الناميبي لأول مرة منذ استئناف النشاط، ومحمد صادق، ومحمد مخلوف ثنائي الفريق بعد اكتمال شفاء اللاعبين.

وقد تواصل استبعاد باهر المحمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" للتأهيل، وهٌمام طارق لاستكمال برنامجه البدني.

أخبار متعلقة
إنهاء تعاقد كادو ومحاولات لعودة فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي السلحدار: تغييرات منتظرة أمام حرس الحدود.. سيلعب من يعرف قدر الإسماعيلي مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لم نكن في يومنا.. دجلة لعبوا أكثر مننا بابافاسيليو: دجلة أضاع نقطتين ضد الإسماعيلي.. ويجب النظر لصحة اللاعبين

اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، أرسلت للإسماعيلي ما يفيد بسلبية مسحة جميع لاعبي الفريق، وعلى ضوء هذا، اختار جوميز قائمة بـ 20 لاعبا للقاء.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي.

الدفاع: محمد هاشم - محمد مجدي الجمل - محمد عمار - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن - محمود البدري.

الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - أحمد مدبولي - محمد مخلوف - محمد صادق - مدحت فقوسة - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: محمد حمدي زكي - محمد الشامي - بيكيتي سيلفا - بينسون شيلونجو - وجيه عبد الحكيم .

ويلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي حرس الحدود
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك المتوقع – أبو جبل أساسي.. وحازم إمام يعود أمام الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
ذا صن: لاوتارو أولوية لـ جوارديولا لتدعيم هجوم مانشستر سيتي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الإسماعيلي – عودة شيلونجو وصادق أمام حرس الحدود 30 دقيقة | الدوري المصري
سواريز: إذا أراد برشلونة رحيلي من الأفضل أن يخبرني بارتيميو بشكل مباشر 32 دقيقة | أوروبا
كانال 5: ميسي لن يرحل عن برشلونة 46 دقيقة | أوروبا
تقارير: كوينتيرو على أعتاب الدوري الصيني ساعة | أمريكا
باتو يفسخ تعاقده مع ساو باولو.. وجلوبوسبورتي تقربه من العودة لـ إنترناسيونال ساعة | أمريكا
في القمة - مشير حنفي لـ في الجول: لا يوجد لاعب بإمكانه تعويض رمضان.. وعبد الله جمعة غير مؤثر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك