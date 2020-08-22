قائمة الإسماعيلي – عودة شيلونجو وصادق أمام حرس الحدود

أعلن ديدييه جوميز المدير الفني الفرنسي لنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود.

قائمة الإسماعيلي شهدت عودة بينسون شيلونجو المهاجم الناميبي لأول مرة منذ استئناف النشاط، ومحمد صادق، ومحمد مخلوف ثنائي الفريق بعد اكتمال شفاء اللاعبين.

وقد تواصل استبعاد باهر المحمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" للتأهيل، وهٌمام طارق لاستكمال برنامجه البدني.

اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، أرسلت للإسماعيلي ما يفيد بسلبية مسحة جميع لاعبي الفريق، وعلى ضوء هذا، اختار جوميز قائمة بـ 20 لاعبا للقاء.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي.

الدفاع: محمد هاشم - محمد مجدي الجمل - محمد عمار - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن - محمود البدري.

الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - أحمد مدبولي - محمد مخلوف - محمد صادق - مدحت فقوسة - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: محمد حمدي زكي - محمد الشامي - بيكيتي سيلفا - بينسون شيلونجو - وجيه عبد الحكيم .

ويلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري المصري.