سواريز: إذا أراد برشلونة رحيلي من الأفضل أن يخبرني بارتيميو بشكل مباشر

يرى الأوروجوياني لويس سواريز أنه على جوسيب ماريا بارتيميو رئيس برشلونة التحدث له إذا أراد رحيله عن أسوار ملعب كامب نو.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

وقال سواريز لصحيفة "إل بايس": "هناك حديث عن بعض الأسماء التي تحدث عنها رئيس النادي وتغييرات ستحدث، لكن لا أحد أخبرني أنهم يريدون المواصلة بدوني".

وتابع "إذا كانت تلك رغبة النادي، سيكون من الأفضل أن يتحدث شخصا لي بشكل مباشر".

وأضاف "أنا في برشلونة منذ 6 مواسم، وقت كافٍ ليقولوا لي كفى، من الأفضل أن يخبروني".

وأكمل "أريد أيضا الأفضل للنادي، وخططي هي الاستكمال، لكن إذا فكّر النادي أنني مستهلك، ليس لدي مشكلة للحديث مع من يتخذ القرارات".

وأردف "شعرت بدعم الجماهير منذ انضمامي للنادي والذي أعطاني الكثير من القوة للاستمرار".

وعن قبوله اللعب كبديل الموسم المقبل حال ضم برشلونة مهاجما قال: "قد أوافق مثلما وافقت طيلة مسيرتي بشكل دائم".

وأتم "المنافسة دائما جيدة، وإذا اعتقد المدرب أنه يمكنني البدء من على دكة البدلاء ليس لدي مشكلة في الأدوار المؤكلة لي، اعتقد أنه يمكنني المشاركة بالكثير للنادي".

سواريز شارك في 36 مباراة هذا الموسم مع برشلونة بمختلف البطولات. سجل فيهم 21 هدفا وصنع 12 آخرين.

وارتبط اسم الأوروجوياني بالعودة لصفوف أياكس الهولندي من جديد، كما ظهر اسم العربي القطري ضمن الأندية المهتمة بضم اللاعب.

سواريز صاحب الـ 33 عاما بدأ اللمعان في عالم كرة القدم بقميص أياكس.

وانضم لويس إلى أياكس عام 2007 قادما من جرونينجن الهولندي، قبل أن يرحل في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية عام 2011 إلى ليفربول ليعوض رحيل فيرناندو توريس إلى تشيلسي.

مع أياكس، لعب سواريز 159 مباراة بقميص الفريق الهولندي ونجح في تسجيل 111 هدفا وصناعة 68.

تألق سواريز مع أياكس جعله يحصد جائزة لاعب العام في هولندا عام 2010، ورفع لقب الدوري وكأس هولندا.

وبعد رحلة مليئة بالأهداف مع ليفربول، انضم سواريز إلى برشلونة في 2014.

مع برشلونة، سجل سواريز 198 هدفا وصنع 109 خلال ظهوره في 283 مباراة في كل البطولات، وحقق كل الألقاب الممكنة رفقة ليونيل ميسي.