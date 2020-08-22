باتو يفسخ تعاقده مع ساو باولو.. وجلوبوسبورتي تقربه من العودة لـ إنترناسيونال

السبت، 22 أغسطس 2020 - 11:08

كتب : FilGoal

باتو

فسخ البرازيلي ألكسندر باتو تعاقده مع نادي ساو باولو البرازيلي بالتراضي.

البرازيلي البالغ 30 سجل 9 أهداف في 25 مباراة خلال فترته الثانية مع الفريق.

غاب باتو عن المشاركة مع الفريق في الجولات الثلاثة الافتتاحية من الدوري البرازيلي إذا لم يعتمد عليه المدير الفني فيرناندو دينيز.

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وقال باتو عبر حسابه على تويتر: "اليوم فصل مهم في مسبرتي ينتهي أريد أن أشكر ساو باولو وجماهيره على الدعم طيلة 17 عاما الماضية".

ووفقا لصحيفة جلوبو سبورتي البرازيلية فإن باتو يعقد مفاوضات مع فريق انترناسيونال البرازيلي لانتقال له بعد إصابة مهاجم الفريق باولو جيريرو مهاجم منتخب بيرو في الركبة وانتهاء موسمه.

عودة ستأتي بعد 13 عاما من الرحيل عن النادي عقب تحقيق لقب كأس العالم للأندية 2006 وبدء تجربة احترافية.

باتو انتقل بعدها ليرتدي قميص ميلان الإيطالي إذ سجل 57 هدفا في 4 مواسم خلال 124 مباراة بقميص الروسونيري.

ومن ثم ارتدى قمصان أندية كورينثيانز البرازيلي وساو باولو ثم تشيلسي وفياريال الإسباني وتيانجين كوانجيان الصيني قبل العودة للبرازيل لولاية ثانية رفقة ساو باولو.

ولعب باتو 28 مباراة بقميص منتخب السامبا جاءت آخرها عام 2013 أمام زامبيا سجل خلالها 5 أهداف.

ألكسندر باتو ساو باولو الدوري البرازيلي
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