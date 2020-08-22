في القمة - مشير حنفي لـ في الجول: لا يوجد لاعب بإمكانه تعويض رمضان.. وعبد الله جمعة غير مؤثر

يرى مشير حنفي لاعب الأهلي السابق بأن غيابات الفريقين لن تؤثر على مستوى الأهلي والزمالك في لقاء القمة.

الأهلي يلاقي الزمالك مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وقال مشير حنفي لـFilGoal.com: "التاكيد كل لاعب يغيب يمثل تأثير ولكن هناك بدائل جيدة، ومن المفترض إذا حصل البديل على فرصة أن يتمسك بها".

وأضاف "هكذا علمنا الأهلي، لا بد أن يتحلى البديل بنفس الروح والعزيمة للاعب الأساسي، وموضوع رمضان صبحي أغلق الآن".

حنفي أتبع "اللاعب لن يعود للأهلي مرة أخرى، والأهلي لن يقف عليه".

وواصل "رمضان لاعب جيد وله تأثير كبير ولديه كل المقومات ولن يعوض غيابه أحد. لا يوجد حاليا في مصر لاعب يستطيع تعويض رمضان صبحي".

واستدرك "الحل الوحيد هو التعاقد مع لاعب أجنبي يكون صاحب اسم وتاريخ كبير".

وتطرق حنفي للحديث عن طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي الجديدة بداية من الموسم المقبل، فقال "كيف نحكم عليه وهو ما زال لم يرتد قميص الأهلي. أكثر من لاعب كان مميزا في ناديه انضم للأهلي ولم يفعل شيء".

مشير حنفي تحدث عن غياب عبد الله جمعة عن الزمالك أيضا أمام الأهلي، فقال "عبد الله جمعه لن يؤثر غيابه في القمة، خاصة كونه بديل وليس أساسي في الفترة الأخيرة".

وأتبع "ما زال كلا المدربين لم يظهر تأثيرهما كما كان قبل جائحة كورونا. النتائج تشير إلى ذلك، رغم كونهم مدربين أجانب ولا بد أن يتعايشوا مع كل الأجواء ولا يتأثروا".

وعن توقعاته للمباراة، قال "أتمنى بكل تأكيد فوز الأهلي. ومن المفترض أن يكون الأهلي أقرب للفوز خاصة بعد ضمانه الدوري".

وأتم "معنويات الفريق مرتفعة، ولكن في مثل هذه المباريات، النتائج تتوقف على حالة كل لاعب وهدف كل لاعب، فمن الممكن أن تكون معنويات لاعبي الأهلي سلاح ذو حدين، ومن الممكن أيضا أن يكون حسم الأهلي لموقف الدوري يجعل الزمالك أكثر قوة لأنه لا يملك ما يخسره".