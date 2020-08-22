مواعيد مباريات السبت 22 أغسطس والقنوات الناقلة – دربي الأهلي والزمالك ومعلقي اللقاء

السبت، 22 أغسطس 2020 - 10:12

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - أفشة - الزمالك - الأهلي

الليلة هي ليلة الدربي فلا صوت يعلو فوق صوت ذلك. الأهلي في مواجهة الزمالك ببطولة الدوري.

يٌقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يبدا اليوم في الرابعة مساء بمباراتين. الجونة يواجه نادي مصر عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلعب طلائع الجيش مع طنطا عبر قناة أون تايم سبورتس.

النادي المصري يعود لخوض المباريات مجددا بمواجهة مصر للمقاصة الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي التاسعة مساء يلتقي الأهلي مع الزمالك عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2. وستكون المباراة بتعليق كل من مدحت شلبي، وحاتم بطيشة، وأيمن الكاشف، وبلال علام.

الدوري الفرنسي

ويستمر الدوري الفرنسي لموسم 2020/2021 في يومه الثاني. ستكون البداية بمباراة ديجون مع آنجيه الساعة الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وفي الساعة التاسة مساء، يلتقي ليل مع ستاد رين عبر قناة بي إن سبورتس 6 أيضا.

الدوري التونسي

في تونس، يلتقي اتحاد بن قردان مع الصفاقسي الساعة الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يلعب مستقبل سليمان مع النجم الساحلي.

وفي السابعة مساء، يلعب الترجي الرياضي مع الملعب التونسي عبر قناتي الكأس، وتونس 21.

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