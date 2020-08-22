مصدر من بي إن سبورتس يكشف لـ في الجول حقيقة فتح القنوات مجانا لو فاز سان جيرمان بالأبطال

كشف مصدر مسؤول داخل شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقيقة فتح الباقة الرياضية المٌشفرة للقناة لمدة سنة في حالة فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

انتشرت مؤخرا بعض الأحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن بي إن سبورتس ستفتح القنوات مجانا لمدة سنة لجماهيرها في حالة فوز باريس سان جيرمان باللقب. البعض نسب تصريحات لناصر الخليفي مالك النادي والقناة في هذا الشأن أصلا.

وقال مصدر من بي إن سبورتس لـ FilGoal.com: "شائعة بالطبع، لا يوجد مصدر لها مطلقا".

وأضاف "الشركتان مستقلتان تماما، لا يوجد حتى مصدر رسمي للخبر، لا توجد علاقة من الأساس".

المصدر أتبع "كثرة تداول الخبر لا يعني صحته، هل وجدت أي مصدر من القناة يتحدث عن الأمر أو النادي؟".

وأتبع "هل هناك تصريح بالفيديو لأي شخص من القناة حول الأمر مثلا؟".

وأتم "لن تجد أي مصدر رسمي في أي وقت لهذه الشائعة، لأنه لم يصدر أي تصريح رسمي من الأساس".

باريس سان جيرمان يواجه بايرن ميونيخ مساء غد الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "دا لوش".

النهائي هو الأول لفريق العاصمة الفرنسية تارخيا، فيما يسعى العملاق الألماني للفوز باللقب للمرة السادسة.

video:1