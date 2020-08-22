وكيل فخر الدين: الأهلي والزمالك وبيراميدز تحدثوا عن اللاعب ولكن

كشف خالد سليمان وكيل التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي تواصل الأهلي والزمالك وبيراميدز من أجل اللاعب ولكن "ليس بعروض رسمية".

وقال وكيل فخر الدين: " كان هناك بعض الأحاديث من الأهلي والزمالك وبيراميدز بخصوص فخر الدين بن يوسف".

وأردف في تصريحاته عبر قناة النهار " ولكنها مجرد أحاديث من وكلاء وليست عروض رسمية أو تواصل عن طريق مسؤول".

وأضاف " فخر الدين يرغب في الاستمرار مع الإسماعيلي ويرحب بشدة بتجديد عقده والنادي متمسك به أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: " اللاعب سيصل مصر قريبا جدا وستحدث مفاوضات بين الطرفين".

وأشار "الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرة الدخول لـ مصر، وكذلك بعض الإجراءات الأمنية هي سبب تأخر وصول فخر الدين بن يوسف".

واستدرك "ولكن اللاعب سيصل قريبا جدا لـ مصر".

وكان فخر الدين البالغ 29 عاما قد انضم للإسماعيلي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي وسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري.