كونتي: لست واثقا أنني سأبقى كمدرب لإنتر الموسم المقبل.. وسكاي تكشف البديل المحتمل

السبت، 22 أغسطس 2020 - 00:35

كتب : FilGoal

كونتي - إنتر

فجر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلانو الإيطالي مفاجأة مدوية بعدما ألمح لإمكانية رحيله عن الفريق.

إشبيلية حقق بطولته المفضلة وانتصر على إنتر بثلاثية مقابل هدفين ليرفع لقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

موسم كونتي الأول انتهى مع إنتر بالخروج بلا ألقاب ولكنه أنهى الدوري كوصيف ووصل لنهائي الدوري الأوروبي.

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وقال كونتي عن مستقبله: "سأجتمع الأسبوع المقبل مع إدارة النادي وسنتحدث عن المستقبل".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "لست واثقا أنني سأكون المدير الفني لإنتر الموسم المقبل. سنحدد المستقبل سويا".

وتابع "لقد كانت سنة جميلة وأشكر ملاك إنتر على تلك الفرصة التي منحوني أياها، وفي النهاية سنجلس ونناقش".

وأكمل حديثه قائلا: "سنعود الآن إلى ميلانو ونرتاح لمدة يومين أو ثلاثة وبعدها سنجتمع ونتحدث حول مستقبل إنتر، مستقبل سواء بتواجدي أو عدم تواجدي".

وأشار "حدث شيء ما هذا العام مع النادي، ونحن بحاجة لمعرفة إذا كانت هناك إرادة بالفعل من جانب الإدارة للمضي قدما للأمام".

وأردف "لدي أيضًا عائلة ويجب أن أفهم ما إذا كانت الأولوية هي كرة القدم أم العائلة".

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو أنه في حالة قرر كونتي الرحيل عن إنتر والثنائي اتفق على ذلك، فالمرشح المفضل سيكون أليجري.

ماسيميليانو أليجري هو المرشح المفضل في حالة رحيل كونتي، حسبما كشفت سكاي إيطاليا، وهو ما قد يجعله يُكمل مسيرته مع الأندية الإيطالية العريقة.

الإيطالي صاحب الـ 53 عاما تولى تدريب ميلان، ويوفنتوس والآن يقترب من إنتر.

وبقى أليجري دون تولي تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يوفنتوس عام 2019.

وحقق 6 ألقاب دوري إيطالي من بينهم 5 مع يوفي ولقب مع ميلان، كما رفع 4 ألقاب كأس مع يوفنتوس و3 ألقاب سوبر إيطالي من بينهم اثنين مع يوفي.

إنتر إشبيلية كونتي في أوروبا
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