محمد فاروق: هدف بيراميدز لقب الكونفدرالية.. وضغط المباريات سيؤثر على اللاعبين

قال محمد فاروق لاعب خط وسط بيراميدز إن فريقه هدفه التتويج بلقب الكونفدرالية في الموسم الجاري خاصة بعد تغيير نظام البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا وإقامتها بخروج المغلوب بدلا من الذهاب والإياب.

وقال فاروق: "أصبح أمامنا مباراتين فقط بدلا من أربعة لتحقيق الحلم، ونركز على مواجهة هوريا الغيني لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي".

وعن الفوز على سموحة بهدفين لهدف مساء الجمعة في الجولة 21 من الدوري قال: "أنا سعيد للغاية بالفوز خاصة بعد مساهمتي في الهدف الثاني بعد مشاركتي عقب العودة من إصابة استمرت ثلاثة أشهر".

وأكمل "ضغط المباريات وخوض لقاء كل أربعة أيام أو أقل بعد فترة توقف كبيرة سيؤثر على اللاعبين وستظهر الكثير من الإصابات والإجهاد ولكننا فريق كبير يملك العديد من النجوم في كل المراكز ولا نتأثر بالغيابات".

وأتم "جاهزون للمرحلة الصعبة وأثق في تحسننا أكثر مع مرور الوقت".

ووصل بيراميدز بفضل ذلك الانتصار إلى المركز الثاني بـ39 نقطة بالتساوي مع الزمالك الثالث وللأخير لقاء أقل وسيواجه الأهلي غدا السبت.