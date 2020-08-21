مدرب بيراميدز: كنا أفضل من سموحة في كل شيء.. ولا أفكر في الصفقات حاليا

قال أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز إن فريقه استحق الفوز على سموحة مشيرا إلى أنهم كانوا أفضل من منافسهم خلال اللقاء.

وفاز بيراميدز على سموحة اليوم الجمعة بهدفين لهدف في الجولة 21 من الدوري في استاد الإسكندرية.

وقال المدرب الكرواتي لبيراميدز عقب المباراة: "كنا أفضل من سموحة وسيطرنا على مجريات المباراة وأضعنا الكثير من الفرص".

وواصل "بالتأكيد كنت أفضل حسم المباراة مبكرا ولكنني سعيد بقتال اللاعبين حتى الدقائق الأخيرة لجلب الانتصار".

وأضاف تشاتيتش "سعيد بتحرك اللاعبين بدون كرة ولكن عابنا إنهاء الهجمات بشكل غير جيد وهذا الأمر سنعمل عليه في المران لعلاج الأخطاء".

وشدد " لا أفكر في أي شيء حاليا سوى الفوز وتحسين موقفنا في جدول الترتيب وعلاج الأخطاء والاستعداد جيدا لخوض نصف نهائي الكونفدرالية ضد هوريا".

وأتم "لا أفكر في الصفقات حاليا بل أركز مع اللاعبين لتحقيق لقب قاري والتواجد في مركز جيد بالدوري".

ووصل بيراميدز بفضل ذلك الانتصار إلى المركز الثاني بـ39 نقطة بالتساوي مع الزمالك الثالث وللأخير لقاء أقل وسيواجه الأهلي غدا السبت.