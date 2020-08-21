ياسين بونو بعد التتويج الأوروبي: أهدي اللقب للجمهور المغربي

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

ياسين بونو - إشبيلية

حرص ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني على توجيه رسالة شكر خاصة لأسرته ولكل من سانده، وذلك بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي.

إشبيلية حقق بطولته المفضلة وانتصر على إنتر بثلاثية مقابل هدفين ليرفع لقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

الحارس المغربي قدم أداءً مثاليا، وتحديدا في نصف النهائي أمام مانشستر يونايتد، وفي النهائي أمام إنتر.

أخبار متعلقة
"هذه بطولتنا ونحن ملوكها".. إشبيلية يصطاد أفاعي إنتر ويتوج بالدوري الأوروبي نهائي الدوري الأوروبي.. ما الذي سيحدث حينما يواجه ضغط إنتر استحواذ إشبيلية؟ نهائي العمالقة.. إنتر يُنكّل بـ شاختار ويضرب موعدا ناريا مع إشبيلية مؤتمر كونتي: لا نخشى إشبيلية.. التاريخ لا يتذكر سوى المنتصرين فقط

وقال ياسين: "سعيد للغاية بتحقيق هذا اللقب".

وأضاف في تصريحاته عبر بي إن سبورتس عقب اللقاء "المباراة كانت صعبة ولكننا دائما ما نكون حاضرين في بطولة الدوري الأوروبي".

وتابع "أهدي اللقب لأسرتي ولكل من ساندني ولكافة الجماهير المغربية".

وعن دوره في تتويج فريقه، قال ياسين "هذا دور حارس المرمى وهو مساعدة فريقه دائما".

وأتم "أحمد الله على التتويج".

ويعد إشبيلية هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بفارق ثلاث بطولات عن أقرب ملاحقيه ليفربول.

في المقابل فإن إنتر هذه هي المرة الثانية بعد عام 1997 التي يخسر فيها نهائي البطولة، بعدما سبق له الفوز بها ثلاث مرات في تاريخها بالمُسمى القديم.

وتأهل إشبيلية بذلك إلى لقاء السوبر الأوروبي حيث سيلاقي الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

إشبيلية إنتر ياسين بونو في أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل فخر الدين: الأهلي والزمالك وبيراميدز تحدثوا عن اللاعب ولكن ساعة | الدوري المصري
لوبيتيجي: هذا اللقب من أجل بويرتا.. وأخيرا حالفني الحظ في إشبيلية ساعة | أوروبا
كونتي: لست واثقا أنني سأبقى كمدرب لإنتر الموسم المقبل.. وسكاي تكشف البديل المحتمل ساعة | أوروبا
محمد فاروق: هدف بيراميدز لقب الكونفدرالية.. وضغط المباريات سيؤثر على اللاعبين ساعة | الدوري المصري
ماذا يخبئ لنا أول دربيات الدوري بشهر أغسطس عبر التاريخ؟ ساعة | الدوري المصري
الشركة المسؤولة عن تطبيق VAR لـ في الجول: خطوة للأمام لاستعادة مكانة الدوري.. وأشياء تحتاج للتطور 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: كنا أفضل من سموحة في كل شيء.. ولا أفكر في الصفقات حاليا 2 ساعة | الدوري المصري
ياسين بونو بعد التتويج الأوروبي: أهدي اللقب للجمهور المغربي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك