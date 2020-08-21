ياسين بونو بعد التتويج الأوروبي: أهدي اللقب للجمهور المغربي

حرص ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني على توجيه رسالة شكر خاصة لأسرته ولكل من سانده، وذلك بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي.

إشبيلية حقق بطولته المفضلة وانتصر على إنتر بثلاثية مقابل هدفين ليرفع لقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

الحارس المغربي قدم أداءً مثاليا، وتحديدا في نصف النهائي أمام مانشستر يونايتد، وفي النهائي أمام إنتر.

وقال ياسين: "سعيد للغاية بتحقيق هذا اللقب".

وأضاف في تصريحاته عبر بي إن سبورتس عقب اللقاء "المباراة كانت صعبة ولكننا دائما ما نكون حاضرين في بطولة الدوري الأوروبي".

وتابع "أهدي اللقب لأسرتي ولكل من ساندني ولكافة الجماهير المغربية".

وعن دوره في تتويج فريقه، قال ياسين "هذا دور حارس المرمى وهو مساعدة فريقه دائما".

وأتم "أحمد الله على التتويج".

















































ويعد إشبيلية هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بفارق ثلاث بطولات عن أقرب ملاحقيه ليفربول.

في المقابل فإن إنتر هذه هي المرة الثانية بعد عام 1997 التي يخسر فيها نهائي البطولة، بعدما سبق له الفوز بها ثلاث مرات في تاريخها بالمُسمى القديم.

وتأهل إشبيلية بذلك إلى لقاء السوبر الأوروبي حيث سيلاقي الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.