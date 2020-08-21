بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 23:30

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد - بيراميدز - المصري

كشف مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد لاعب الفريق في لقاء سموحة.

وأوضح المنيري أن السعيد أصيب بشد في العضلة الخلفية وأوضح أن فترة علاجه وتفاصيل الإصابة بشكل أكبر سيتحدد السبت بعد الآشعة التي سيخضع لها.

وكان السعيد خرج من اللقاء مستبدلا في الشوط الأول.

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وفاز بيراميدز على سموحة اليوم الجمعة بهدفين لهدف في الجولة 21 من الدوري.

ووصل بيراميدز بفضل ذلك الانتصار إلى المركز الثاني بـ39 نقطة بالتساوي مع الزمالك الثالث وللأخير لقاء أقل وسيواجه الأهلي غدا السبت.

بيراميدز عبد الله السعيد في الدوري
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