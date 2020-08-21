ريكورد البرتغالية: انهيار مفاوضات كافاني وبنفيكا

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 22:03

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

انهارت المفاوضات بين نادي بنفيكا وإدينسون كافاني، بعد أسابيع من ارتباط اسم اللاعب الدولي لـ أوروجواي بفريق النسور.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية ذكرت أن بنفيكا أبلغ اللاعب بالفعل، بعدم الموافقة على تلبية مطالبه المالية، وبالتالي عدم إتمام التعاقد.

وكان نونو جايوسو مدير نادي بنفيكا قد صرّح اليوم الجمعة: "سواء أتى كافاني أم لا، فإننا نمتلك لاعبين من طراز عالٍ، يجب أن يمتلك اللاعبين الرغبة في القدوم إلينا".

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كافاني (33 عاما) لا يرتبط بأي نادٍ حاليا، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

من جانبه، يعمل بنفيكا على تدعيم صفوفه، بعد عودة المدرب جورجي جيسوس لقيادة الفريق.

النادي البرتغالي العاصمي تعاقد بالفعل مع البرازيلي إيفرتون من صفوف جريميو، ومع مواطنه بيدرينيو من كورينثيانز.

كما استقدم بنفيكا الألماني لوكا فالدشميدت من فرايبورك، والبلجيكي يان فيرتونخن في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع توتنام هوتسبير.

كافاني بنفيكا
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