النجمة السابعة.. الدحيل يتوج بالدوري القطري

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 21:15

كتب : FilGoal

الدحيل

فاز نادي الدحيل بالدوري القطري، للمرة السابعة في تاريخه.

وحصد الدحيل اللقب عقب انتصاره على الأهلي بهدفٍ دون رد في الجولة 22 –الأخيرة- من المسابقة.

وفاز الدحيل على الأهلي بهدف البرازيلي إدميلسون جونيور في الدقيقة 24.

ليرفع الدحيل رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة عن الريان الذي انتصر 2-0 على الوكرة، وكان يحتاج إلى تعثر الدحيل ليتوج باللقب.

وحصد الدحيل اللقب تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي الذي يقود الفريق منذ يناير الماضي.

النادي الذي تأسس عام 2009 تحت اسم لخويا، استعاد لقبه المحلي الذي حصده للمرة الأخيرة في 2018.

ورفع علي عفيف لاعب الدحيل رصيده الشخصي من الألقاب إلى 9، كرقم قياسي في تاريخ المسابقة، إذ فاز بالدوري سابقا 3 مرات مع السد، ثم 4 مرات مع الدحيل.

الدحيل الدوري القطري
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