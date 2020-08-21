سكاي: ليسا ضمن مشروع بيرلو.. يوفنتوس يقرر فسخ تعاقد إيجوايين وخضيرة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

قرر يوفنتوس فسخ تعاقد لاعبيه جونزالو إيجوايين وسامي خضيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية ليكون ثاني وثالث الراحلين بعد بليز ماتويدي.

جونزالو إيجواين

النادي : يوفنتوس

سامي خضيرا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وذكر الصحفي الموثوق في شبكة "سكا سبورت" إيطاليا فابريزيو رومانو اليوم أن إيجوايين وخضيرة ليسا ضمن مشروع المدير الفني الجديد للفريق أندريا بيرلو.

وأوضح أن المحادثات بين يوفنتوس وممثلي كلا اللاعبين مازالت جارية للتوصل لحل بشأن المستحقات المتبقية خاصة إن الثنائي يملك عقدا مازال ساريا لعام مع البيانكونيري.

أخبار متعلقة
راديو مونت كارلو: فريق فرنسي يرفض التأجيل رغم ظهور 4 حالات كورونا في صفوفه بيكنباور: سان جيرمان فريق مرعب ليس لديه نقاط ضعف مورينيو: عدم فوز سان جيرمان بدوري الأبطال من قبل فشل.. وأفضل نظام الذهاب والإياب

وسجل إيجوايين 11 هدفا وصنع 4 مع يوفنتوس خلال الموسم المنصرم.

وانضم المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما إلى يوفنتوس قادما من نابولي في عام 2016 وخلال تلك الفترة خرج معارا مرتين الأولى كانت لميلان والثانية لتشيلسي.

وسجل إيجوايين 68 هدفا وصنع 16 مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه.

أما سامي خضيرة صاحب الـ33 عاما فانضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في عام 2015.

وخاض اللاعب الألماني 18 مباراة خلال الموسم المنصرم مع البيانكونيري صنع خلالها هدفا وحيدا فقط ولم يسجل.

وإجمالا لعب خضيرة 145 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالهم 21 هدفا وصنع 13.

يوفنتوس خضيرة إيجوايين بيرلو
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريكورد البرتغالية: انهيار مفاوضات كافاني وبنفيكا 44 دقيقة | أوروبا
سانشو: لا ألتفت إلى ضوضاء الإعلام وأحافظ على ابتسامتي 56 دقيقة | أوروبا
النجمة السابعة.. الدحيل يتوج بالدوري القطري ساعة | الوطن العربي
سوق البلوز مُشتعل.. ذا أثليتك: تشيلسي على أعتاب ضم ظهير ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الدوري الأوروبي – إشبيلية (3) - (2) إنتر.. جووووول لوكاكو يسجل في مرماه 2 ساعة | أوروبا
رسميا – "لمواصلة القتال على الألقاب".. كوكا ينتقل إلى أولمبياكوس بشكل نهائي 2 ساعة | المحترفون
المقاولون يسقط بهدف عكسي غريب.. أسوان يحقق الفوز الأول مع كشري 2 ساعة | الدوري المصري
سكاي: ليسا ضمن مشروع بيرلو.. يوفنتوس يقرر فسخ تعاقد إيجوايين وخضيرة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك