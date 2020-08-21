سكاي: ليسا ضمن مشروع بيرلو.. يوفنتوس يقرر فسخ تعاقد إيجوايين وخضيرة

قرر يوفنتوس فسخ تعاقد لاعبيه جونزالو إيجوايين وسامي خضيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية ليكون ثاني وثالث الراحلين بعد بليز ماتويدي.

وذكر الصحفي الموثوق في شبكة "سكا سبورت" إيطاليا فابريزيو رومانو اليوم أن إيجوايين وخضيرة ليسا ضمن مشروع المدير الفني الجديد للفريق أندريا بيرلو.

وأوضح أن المحادثات بين يوفنتوس وممثلي كلا اللاعبين مازالت جارية للتوصل لحل بشأن المستحقات المتبقية خاصة إن الثنائي يملك عقدا مازال ساريا لعام مع البيانكونيري.

وسجل إيجوايين 11 هدفا وصنع 4 مع يوفنتوس خلال الموسم المنصرم.

وانضم المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما إلى يوفنتوس قادما من نابولي في عام 2016 وخلال تلك الفترة خرج معارا مرتين الأولى كانت لميلان والثانية لتشيلسي.

وسجل إيجوايين 68 هدفا وصنع 16 مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه.

أما سامي خضيرة صاحب الـ33 عاما فانضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في عام 2015.

وخاض اللاعب الألماني 18 مباراة خلال الموسم المنصرم مع البيانكونيري صنع خلالها هدفا وحيدا فقط ولم يسجل.

وإجمالا لعب خضيرة 145 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالهم 21 هدفا وصنع 13.