تشكيل بيراميدز – الشناوي وأنتوي أساسيان أمام سموحة

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الجولة 21 للدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة أحمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق بعد بقائه على دكة البدلاء أمام طلائع الجيش في المباراة الماضية.

كما يبدأ جون أنتوي أساسيا لأول مرة في خط الهجوم بعد تعافيه من الإصابة، كما يظهر عمر جابر على مقاعد البدلاء.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: محمود حمادة – محمد فتحي – إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل

الهجوم: جون أنتوي

دكة البدلاء: المهدي سليمان – عمر جابر – عبد الله بكري – رجب بكار – نبيل عماد دونجا – محمد فاروق – عمر العيوني – إسلام عيسى – دودو الجباس