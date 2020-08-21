تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – كونتي يدفع بقوته الضاربة.. وتبديل وحيد في إشبيلية

حافظ أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان على تشكيله الذي خا ض نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام شاختار وذلك أمام إشبيلية.

ويواجه إنتر منافسه إشبيلية مساء اليوم الجمعة في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب راين إينرجي معقل نادي كولن.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

في الدفاع: دييجو جودين- ستيفان دي فري- أليساندرو باستوني

في الوسط: دانيلو دامبروسيو- نيكولا باريلا- مارسيلو بروزوفيتش- روبرتو جاجليراديني- آشلي يونج

في الهجوم: روميلو لوكاكو- لاوتارو مارتينيز

أما إشبيلية فأجرى مدربه خولين لوبيتيجي تبديلا وحيدا على تشكيله بإشراك لوك دي يونج بدلا من يوسف النصيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: خيسوس نافاس- جولز كوندي- دييجو كارلوس- سيرجيو ريجيلون

في الوسط: إيفر بانيجا- فيرناندو- خوان جوردان

في الهجوم: سوسو- لوك دي يونج- لوكاس أوكامبوس