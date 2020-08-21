راديو مونت كارلو: فريق فرنسي يرفض التأجيل رغم ظهور 4 حالات كورونا في صفوفه

أصيب 4 أفراد ضمن صفوف نادي نيم أوليمبيك الفرنسي، بفيروس كورونا، تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

نيم من المقرر أن يفتتح مبارياته بمواجهة بريست يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 اليوم الجمعة، قبل يومين على مواجهة بريست، وهو الحد الذي يسمح بتأجيل مباراة في الدوري الفرنسي وفقا لاتحاد اللعبة هناك.

رغم ذلك، لا يرغب نادي نيم في تأجيل المباراة، وأبدى استعدادا واضحا للعب بشكل طبيعي، لأن 2 فقط من الرباعي المصاب ضمن القوام الأساسي للفريق، بالإضافة إلى حالة إيجابية ترجع للاعب مصاب في الأساس، وفقا لإذاعة مونت كارلو.

وصرّح جيروم أربينون مدرب نيم: "آمل أن نلعب، أعتقد أننا قادرين على لعب المباراة".

ومن المقرر أن يخضع الفريق بأكمله لفحوصات جديدة اليوم الجمعة، ستُعلَن نتيجتها هذا المساء.

وكانت مباراة مرسيليا وسانت إيتيان المقرر لها اليوم الجمعة، قد تم تأجيلها بسبب ظهور حالات كورونا في صفوف مرسيليا.