بيكنباور: سان جيرمان فريق مرعب ليس لديه نقاط ضعف

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 19:34

كتب : FilGoal

آنخيل دي ماريا ونيمار وكيليان مبابي - باريس سان جيرمان

انهال فرانتس بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية، بالإشادة على باريس سان جيرمان منافس بايرن ميونيخ المقبل.

بايرن وسان جيرمان يلتقيان في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأحد بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وصرّح بيكنباور: "شاهدت مباريات باريس سان جيرمان، إنه فريق مرعب".

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وأضاف الليبرو الأعظم في التاريخ: "إنه أقوى فريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لا أستطيع أن أجد فيه أي نقطة ضعف".

وواصل نجم بايرن الأسبق: "أتمنى ألا يلجأ الفريقان إلى التراجع للخلف بشكل مبالغ، ألا يظهرا احتراما مبالغا لبعضهما، وأن يلعبا بانتعاج وبهجة تماما كما فعلا خلال البطولة حتى اللحظة".

وأضاف: "مستوى بايرن أمام برشلونة كان مذهلا، ومباراة ليون كانت مميزة أيضا، لأن ليون فريق قوي للغاية".

وأتم: "النهائي سيكون متكافئا، 50-50، أحيانا يحتاج الفريق إلى بعض الحظ، ولو حصل بايرن على هذا الحظ سيفوز بالمباراة".

باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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