قائمة الأهلي - تواجد جيرالدو وغياب أحمد الشيخ أمام الزمالك

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 19:21

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو - الأهلي - أسوان

ضم السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي 20 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك.

الأهلي يواجه الزمالك في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد الأنجولي جيرالدو، بعد التأكد من جاهزيته لمواجهة الزمالك.

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ويغيب أحمد الشيخ عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة، مع الغيابات العديدة الأخرى في مركز الجناح لأسباب مختلفة مثل رمضان صبحي وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وجاءت المسحة التي خضع لها لاعبو الأهلي، سلبية ليتأكد عدم غياب أي لاعب بسبب إصابة كورونا.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل لمواجهة الزمالك.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد - علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي - محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - وليد سليمان.

الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.

في القمة الأهلي الزمالك
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