رصاصة "طائشة" تُصيب رأس لاعب كرة لبناني.. وعملية دقيقة لإنقاذه

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد عطوي

كان يسير بشكل طبيعي في محيط منطقة الكولا في بيروت، ليسقط فاقدا وعيه بسبب رصاصة "طائشة" أصابت رأسه. هنا نتحدث عن لاعب منتخب لبنان السابق محمد عطوي.

اللبناني محمد عطوي لاعب الانصار والتضامن صور والاخاء الاهلي عاليه سابقًا، أصيب برصاصة طائشة في رأسه اليوم الجمعة، لينقل سريعا إلى أحدى المستشفيات لمحاولة إنقاذه، وفقا لما كشفته شبكة LBCI اللبنانية.

وأشارت الشبكة اللبنانية إلى فتح قوات الأمن لتحقيق عاجل لمعرفة تفاصيل ما حدث.

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وتحدث شاهد عيان لوكالة (فرانس برس) ونقلته شبكة بي إن سبورتس، عن الواقعة قائلا: "محمد كان في منطقة الكولا في بيروت إذ كان ينهي أوراقه لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقدا الوعي".

وأضاف "نُقل إلى المستشفى سريعا حيث تبين أن ثمة رصاصة مستقرة في رأسة وهو الآن يخضع لجراحة دقيقة وحالته حرجة".

ولم يتحدد بشكل رسمي مصدر الرصاصة حتى الآن، إلا أن تقارير لبنانية أشارت إلى أن إطلاق النار في الهواء حدث خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في منطقة قريبة من الكولا.

وكشف مصدر طبي في المستشفى التي نُقل لها اللاعب تفاصيل حالته قائلا: "الآن هو في غرفة العناية المركزة حيث يخضع لعملية دقيقة وطويلة تحتاج إلى إحداث شق في الرأس، كما أن حالته تميل إلى الاستقرار وتم إيقاف النزيف".

لاعب الوسط اللبناني صاحب الـ 32 عاما سبق له اللعب بقميص العديد من الأندية اللبنانية، كما مثّل منتخب لبنان في أكثر من مناسبة سابقة.

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