في القمة - الإعلان عن 4 معلقين للقاء الزمالك والأهلي

أعلنت شبكة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة رسميا عن إذاعة لقاء القمة الذي يجمع بين الزمالك والأهلي بأربعة معلقين.

وأوضحت الشبكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مدحت شلبي سيكون معلقا على القناة الأولى الصوتية الأولى.

فيما سيتولى بلال علام إذاعة المباراة عبر القناة الصوتية الثانية.

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيتولى أيمن الكاشف إذاعة اللقاء عبر الصوتية الأولى.

فيما سيكون حاتم بطيشة معلقا عبر القناة الصوتية الثانية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في استاد القاهرة لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.