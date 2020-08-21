انتهت في الدوري - أسوان (1) (0) المقاولون العرب

يواجه أسوان نظيره المقاولون العرب على ملعب اتحاد الشرطة، بالجولة 21 من الدوري المصري.

المقاولون يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد أسوان في المركز 15 برصيد 19 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.+96 مصطفى دويدار يهدر انفرادا كاملا بمرمى المقاولون ويفوت فرصة قتل المباراة

ق.81 حسن الشامي يرسل عرضية ومحمد عصام كاد أن يسجل هدف الموسم بضربة خلفية

ق.62 بعد العودة لتقنية الفيديو، الحكم يلغي الهدف بسبب مخالفة على الجزيري

ق.60 جووول التعادل للمقاولون العرب

ق.46 مسعد عوض وتألق غير عادي جديد! عرضية لويس إدوارو من أول لمسة ورأسية مميزة من الجزيري، لكن عوض يتألق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 عرضية من شكري نجيب ورأسية رائعة من سيف الدين الجزيري، لكن مسعد عوض يتألق ويبعد الكرة باقتدار

ق.43 شكري نجيب كاد أن يسجل هدفا عالميا! تسديدة من وسط الملعب كانت قريبة من مخادعة مسعد عوض لكن حارس أسوان يمسك بالكرة في آخر لحظة

ق.34 عرضية من الشامي ورأسية من محمد سمير لكنها تمر بجوار المرمى الأسواني

ق.14 جووول أول لـ أسوان بواسطة أحمد الشيمي بالخطأ في مرمى فريقه بعد سوء تفاهم مع محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون

ق.10 محمد إسماعيل يخدع دفاع المقاولون بأكمله ويراوغ 3 لاعبين ويسدد كرة تمر بقليل بجوار القائم الأيمن

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل