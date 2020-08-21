انتهت في الدوري - أسوان (1) (0) المقاولون العرب

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

يواجه أسوان نظيره المقاولون العرب على ملعب اتحاد الشرطة، بالجولة 21 من الدوري المصري.

المقاولون يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد أسوان في المركز 15 برصيد 19 نقطة.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

أخبار متعلقة
في مباراة عاندت محمد شريف.. إنبي يتجاوز الإنتاج دون عناء في القمة – أبو الدهب لـ في الجول: يجب الدفع بوليد سليمان وفتحي من البداية.. غياب رمضان غير مؤثر في القمة - علاء نبيل لـ في الجول: الأهلي سيغير أسلوبه.. وكارتيرون لا يمتلك الجرأة للدفع بالشباب أحمد علي يعادل أبو جريشة وبركات.. ويقترب من رقم حمادة إمام

.....

نهاية المباراة

ق.+96 مصطفى دويدار يهدر انفرادا كاملا بمرمى المقاولون ويفوت فرصة قتل المباراة

ق.81 حسن الشامي يرسل عرضية ومحمد عصام كاد أن يسجل هدف الموسم بضربة خلفية

ق.62 بعد العودة لتقنية الفيديو، الحكم يلغي الهدف بسبب مخالفة على الجزيري

ق.60 جووول التعادل للمقاولون العرب

ق.46 مسعد عوض وتألق غير عادي جديد! عرضية لويس إدوارو من أول لمسة ورأسية مميزة من الجزيري، لكن عوض يتألق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 عرضية من شكري نجيب ورأسية رائعة من سيف الدين الجزيري، لكن مسعد عوض يتألق ويبعد الكرة باقتدار

ق.43 شكري نجيب كاد أن يسجل هدفا عالميا! تسديدة من وسط الملعب كانت قريبة من مخادعة مسعد عوض لكن حارس أسوان يمسك بالكرة في آخر لحظة

ق.34 عرضية من الشامي ورأسية من محمد سمير لكنها تمر بجوار المرمى الأسواني

ق.14 جووول أول لـ أسوان بواسطة أحمد الشيمي بالخطأ في مرمى فريقه بعد سوء تفاهم مع محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون

ق.10 محمد إسماعيل يخدع دفاع المقاولون بأكمله ويراوغ 3 لاعبين ويسدد كرة تمر بقليل بجوار القائم الأيمن

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المقاولون العرب أسوان في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سوق البلوز مُشتعل.. ذا أثليتك: تشيلسي على أعتاب ضم ظهير ليستر 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الدوري الأوروبي – إشبيلية (0) - (0) إنتر.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | أوروبا
رسميا – "لمواصلة القتال على الألقاب".. كوكا ينتقل إلى أولمبياكوس بشكل نهائي 17 دقيقة | المحترفون
المقاولون يسقط بهدف عكسي غريب.. أسوان يحقق الفوز الأول مع كشري 23 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ليسا ضمن مشروع بيرلو.. يوفنتوس يقرر فسخ تعاقد إيجوايين وخضيرة 46 دقيقة | أوروبا
تشكيل بيراميدز – الشناوي وأنتوي أساسيان أمام سموحة 56 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – كونتي يدفع بقوته الضاربة.. وتبديل وحيد في إشبيلية ساعة | أوروبا
راديو مونت كارلو: فريق فرنسي يرفض التأجيل رغم ظهور 4 حالات كورونا في صفوفه ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك