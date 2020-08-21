في مباراة عاندت محمد شريف.. إنبي يتجاوز الإنتاج دون عناء

فاز إنبي على مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في ملعب السلام، بالجولة 21 من الدوري المصري.

رامي صبري تقدّم لـ إنبي من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أحمد علي كامل الهدف الثاني بضربة رأسية.

ليرفع إنبي رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، ويتجمّد رصيد الإنتاج الحربي عند 24 نقطة في المركز الثامن من 20 مباراة.

المباراة شهدت مواجهة فنية خارج الخطوط بين أكبر مدربين سنًا في الدوري المصري: مختار مختار (66 عاما)، وحلمي طولان (70 عاما)، والغلبة كانت لمدرب إنبي.

إنبي تحصّل على ركلة جزاء في الدقيقة 16، بعد انطلاقة رائعة من كريم فؤاد من الجهة اليسرى، ثم عرقلة ارتكبها أحمد شديد قناوي في حق أحمد علي.

أحمد علي أراد التسديد، لكن زميله محمد شريف صمم على أن ينبري للركلة، وهو ما تم.

شريف سدد في الدقيقة 18، إلا أنه أهدر بعد تصدي عامر عامر لركلة الجزاء.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر أحمد العدوي حكم اللقاء إعادة الركلة بعد دخول لاعبي الإنتاج لمنطقة الجزاء قبل لحظة التسديد.

هذه المرة لم يكن شريف المُسدِد، وإنما القائد رامي صبري، والمدافع صاحب الـ33 عامًا نجح في تسجيل هدفه الخامس هذا الموسم، وتقدّم لـ إنبي بالهدف الأول في الدقيقة 21.

في الدقيقة 29 أضاف إنبي الهدف الثاني بعد ركلة حرة من الجهة اليمنى، نفذها علي فوزي، وأودعها أحمد علي في الشباك بضربة رأسية.

ليسجل أحمد علي أول أهدافه هذا الموسم، وبالتالي أول أهدافه بقميص إنبي منذ انتقاله إليه معارا في فترة الانتقالات الشتوية من بيراميدز.

الهدف هو الرقم 73 لـ أحمد علي في مسيرته بالدوري المصري، ليعادل الثلاثي: علاء الحامولي، ومحمد بركات، وعلي أبو جريشة، ويصير على بعد هدف واحد من معادلة حمادة إمام.

كما سجّل أحمد علي في الدوري المصري للموسم 11 على التوالي.

في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أهدر محمد شريف هدفا مؤكدا بعد عرضية أحمد علي التي وصلت للجناح المعار من الأهلي في مواجهة الشباك، لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى.

مسلسل الإهدار استمر مع محمد شريف في الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 56 عندما انفرد تماما بـ عامر عامر، لكنه سدد بجوار القائم بغرابة.

مختار مختار حاول إنقاذ الموقف، فدفع بـ باسم مرسي وعلي فتحي في الدقيقة 58 بدلا من محمد فييرا وأحمد شديد قناوي.

لكن هجمات إنبي تواصلت، فانفرد شريف مجددا من الجهة اليسرى بالدقيقة 71، لكن تسديدته الفنية مرت أعلى من عارضة الإنتاج الحربي.

ليكتفي إنبي بالفوز بهدفين دون رد على الإنتاج.