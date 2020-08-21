كومان يتحدث عن ميسي.. ويلمح إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

رونالد كومان مدرب برشلونة

شدد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على ضرورة إنهاء ليونيل ميسي مسيرته ضمن صفوف البلاوجرانا.

وصرّح كومان: "لا أزال أتواصل مع بيب جوارديولا، وقد أخبرني أن تدريب ميسي سيكون أمرا رائعا، إنه لاعب يمتلك عقلية انتصارية ويشعر بالضيق عندما لا يفوز".

وأضاف عبر قناة NOS الهولندية: "عليه أن يشعر بأهميته وأن ينهي مسيرته هنا، لأن ميسي هو برشلونة، وبرشلونة هو ميسي".

أخبار متعلقة
إذاعة راك 1: قنبلة مدوية.. ميسي أخبر كومان برغبته في الرحيل عن برشلونة بيدري: قدوتي إنييستا.. لكني أريد التعلم من ميسي الأفضل في العالم تقرير: ميسي يقطع إجازته للاجتماع مع رونالد كومان صديق نيمار: انتقال ميسي إلى سان جيرمان أسهل من عودة البرازيلي لـ برشلونة

كما تحدث كومان عن ضرورة إشراك اللاعبين في مراكزهم التي يجيدون بها.

وصرح كومان: "لو استثمرت في لاعبين صغار ودفعت مبالغ طائلة لجلبهم، فعليك أن تدفع بهم في مراكزهم التي يجيدون فيها، وهذا ينطبق أيضا على أنطوان جريزمان، إنه ليس جناحا حقيقيا، عليه أن يلعب في مركز معتاد عليه ويظهر فيه بشكل جيد".

وتعاقد كومان لتدريب برشلونة خلفا لـ كيكي سيتيين الذي أقيل عقب الهزيمة 2-8 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كومان قد اجتمع بـ ليو ميسي في منزل الأخير أمس الخميس، اجتماع قال الأرجنتيني خلاله للهولندي أنه يرى مستقبله خارج برشلونة وفقا لإذاعة راك 1 الكتالونية.

برشلونة رونالد كومان في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
في القمة - الإعلان عن 4 معلقين للقاء الزمالك والأهلي 16 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - أسوان (1) (0) المقاولون العرب.. جووول عكسي غريب 28 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: عدم فوز سان جيرمان بدوري الأبطال من قبل فشل.. وأفضل نظام الذهاب والإياب 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة عاندت محمد شريف.. إنبي يتجاوز الإنتاج دون عناء 50 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السعودي يطلب جهاد جريشة وحكام مصريين لإدارة مباريات بالدوري 58 دقيقة | السعودية
في القمة – أبو الدهب لـ في الجول: يجب الدفع بوليد سليمان وفتحي من البداية.. غياب رمضان غير مؤثر ساعة | الدوري المصري
كومان يتحدث عن ميسي.. ويلمح إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين ساعة | أوروبا
أحمد علي يعادل أبو جريشة وبركات.. ويقترب من رقم حمادة إمام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك