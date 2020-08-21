كومان يتحدث عن ميسي.. ويلمح إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين

شدد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على ضرورة إنهاء ليونيل ميسي مسيرته ضمن صفوف البلاوجرانا.

وصرّح كومان: "لا أزال أتواصل مع بيب جوارديولا، وقد أخبرني أن تدريب ميسي سيكون أمرا رائعا، إنه لاعب يمتلك عقلية انتصارية ويشعر بالضيق عندما لا يفوز".

وأضاف عبر قناة NOS الهولندية: "عليه أن يشعر بأهميته وأن ينهي مسيرته هنا، لأن ميسي هو برشلونة، وبرشلونة هو ميسي".

كما تحدث كومان عن ضرورة إشراك اللاعبين في مراكزهم التي يجيدون بها.

وصرح كومان: "لو استثمرت في لاعبين صغار ودفعت مبالغ طائلة لجلبهم، فعليك أن تدفع بهم في مراكزهم التي يجيدون فيها، وهذا ينطبق أيضا على أنطوان جريزمان، إنه ليس جناحا حقيقيا، عليه أن يلعب في مركز معتاد عليه ويظهر فيه بشكل جيد".

وتعاقد كومان لتدريب برشلونة خلفا لـ كيكي سيتيين الذي أقيل عقب الهزيمة 2-8 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كومان قد اجتمع بـ ليو ميسي في منزل الأخير أمس الخميس، اجتماع قال الأرجنتيني خلاله للهولندي أنه يرى مستقبله خارج برشلونة وفقا لإذاعة راك 1 الكتالونية.