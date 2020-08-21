توتو ميركاتو: لاتسيو في مفاوضات متقدمة مع جناح الجزائر

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 17:15

كتب : FilGoal

محمد فارس - سبال

بات نادي لاتسيو على وشك التعاقد مع الجزائري محمد فارس لاعب سبال.

موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي ذكر أن لاتسيو في مفاوضات متقدمة مع سبال بشأن ضم فارس.

وذكر التقرير أن لاتسيو عرض 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى أحد لاعبيه، حتى يقنع سبال بإتمام الصفقة.

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من جانبه، يقيّم سبال الحصول على خدمات إما سيموني بالومبي، أو دجافان أندرسون من صفوف لاتسيو ضمن الصفقة.

لاتسيو أعدّ عقدا مدته 4 سنوات لـ فارس حال انتقاله، ويلقى منافسة من موناكو الفرنسي الذي تقدّم بدوره بعرض لـ سبال.

فارس (24 عاما) يجيد اللعب كظهير أيسر وكجناح أيسر، وسبق له اللعب في هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي.

وخاض فارس 9 مباريات فقط مع سبال في 2019\2020، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي غيّبه عن الأشهر الأولى من الدوري الإيطالي.

وكان سبال قد هبط من المسابقة باحتلاله المركز 20 -الأخير- في الدوري الإيطالي.

ويمتلك فارس 9 مباريات دولية مع بلاده الجزائر، وكان ضمن القائمة التي توجت بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

لاتسيو سبال محمد فارس في إيطاليا
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